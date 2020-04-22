Кострома, 22 апреля, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В начале апреля собираемость платежей за коммунальные услуги в Костромской области снизились на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК. Однако, по словам экспертов, начиная с 20 апреля, ситуация начала стабилизироваться.

«Снижение, которое было зафиксировано в начале месяца в среднем на 30%, сейчас постепенно компенсируется. На начало текущей недели уже отмечен рост оплаты услуг ЖКХ среди населения», — сказали в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

По мнению чиновников, на рост долгов за ЖКХ повлиял режим самоизоляции. Часть граждан, привыкших к оплате услуг традиционным способом, отложили походы на почту и в банки.

«Говорить о точном числе неплательщиков сейчас преждевременно. Граждане уже начали приспосабливаться к существующим условиям, искать и осваивать альтернативные виды оплаты коммунальных услуг помимо личных визитов в банк или на почту».

О том, к какому уровню роста долгов может прийти регион, в департаменте не пояснили. Напомним, правительство России приняло решение ввести мораторий на отключение «коммунальных благ» за просрочки платежей. Мера будет действовать до 1 января 2021 года.