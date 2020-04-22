Кострома, 22 апреля, 2020, 18:22 — ИА Регнум. «Масочный» вопрос в Костромской области остается открытым. С 20 апреля ношение средств защиты в регионе стало обязательным в любых общественных местах. При этом, костромичи в социальных сетях жалуются на дороговизну и недоступность масок — передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Защитная маска

«Почему в губернских аптеках, учредителем которых выступает департамент здравоохранения, самодельные маски из марли стоят 45 руб./шт. притом что оптовые цены на медицинские маски промышленного исполнения в районе 30 руб. Откуда такая накрутка на метровый кусок бинта с завязками?»

«Маски можно купить только в государственных аптеках. А как быть, если в нашем населенном пункте нет таких аптек? Шить, опять же не у всех есть возможность. Что делать?»

«Уважаемый губернатор. Очень интересно узнать себестоимость марлевой маски, которые производят наши же костромские предприятия. Сегодня зашла в аптеку, стоимость одной маски 60 рублей! Из чуть «живой» марли. Почему бы не сделать более доступными защитные средства, вместо того чтобы громко говорить, что мы всем обеспечены»

«А не хотите людей масками обеспечить? А не по 25−50 рублей за разовую маску? Цена разовой маски 2,5−3 рубля была до всех паник. А может, раздадите? Я вот ИП без работников, деятельность приостановлена, есть ребёнок и обязательства. На что мне покупать ваши маски? На еду бы хватило»

Напомним, в марте в регионе наблюдалась острая нехватка масок. Для преодоления дефицита область наладила выпуск многоразовых гигиенических масок с распространением через аптечную сеть «Губернская». Упаковка из 5 штук в Костроме продается за 225 рублей. Для сравнения, в Ярославле 5 штук многоразовых масок, сшитых из марли, стоят около 400 рублей.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель костромского предприятия «Фэст», специализирующегося на выпуске медицинских изделий первой необходимости Владимир Михайлов пояснил, что считает разговоры о ценах на подобные изделия в нынешних условиях некорректными.

«Касаемо одноразовых масок все, что дороже 2 рублей за штуку в аптеках — не нормально. Себестоимость такой маски — 65 копеек. Но другое дело, что их нет на рынке даже по 20 рублей. Сегодня в аптеках продаются одноразовые маски и по 40 рублей за штуку, а вы говорите — люди жалуются на многоразовые маски по 45 рублей»

В ответ на запрос ИА REGNUM региональный департамент экономического развития пояснил, что стоимость изделия складывается из «стоимости сырья, работы швеи, оплаты за логистику и коммунальных расходов на складах, оплаты заработной платы швеям, водителям, провизорам в аптеках».