Сухиничи, Калужская область, 22 апреля, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Четыре тысячи сеянцев ели высадили вблизи города Сухиничи Калужской области представители областного экологического ведомства, Мещовского лесничества и всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Сеянцы высадили в форме числа 75, акция посвящена юбилею Победы. Об этом 22 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Посадки хвойников были произведены в форме числа 75 и посвящены юбилею Победы.

Городу Сухиничи в апреле 2014 года было присвоено почётное звание «Населенный пункт воинской доблести». В годы Великой Отечественной войны крупный железнодорожный узел Сухиничи был стратегически важным пунктом на подступах к Москве, и гитлеровцы стремились его удержать. Сухиничи был освобожден 29 января 1942 года силами 10-й и 16-й армий под командованием генерал-лейтенантов Филиппа Голикова и Константина Рокоссовского.

Первый «Сад Памяти» в форме числа 75, посвящённый юбилею Победы, был высажен на территории лесного фонда Калужской области вблизи деревни Дурноклин Малоярославецкого района. Здесь было посажено 1500 сеянцев ели.