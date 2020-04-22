Кострома, 22 апреля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. После эпидемии SARS-CoV2 в Костромской области намерены заняться развитием пульмонологии. Об этом 22 апреля заявил губернатор региона Сергей Ситников. Флюорограмма, применяемая для определения влияния коронавируса на легкие и дыхательные пути зараженных, не дает желаемого результата.

«Как мы сегодня убеждаемся, единственное технически верное средство в определении изменений лёгких у человека в ходе заболевания коронавирусом — компьютерная томография. Врачи, которые работают в «красной зоне», четко сказали — проблема заключается в том, что мы получаем рентген, и по нему не видим реальной проблемы, а клиническая картина человека очень больного. Они убедились в этом, в том числе по людям, которые погибли» — сказал Ситников.

Напомним, 20 апреля в Костромской области стало известно о смерти третьего пациента с COVID-19. Летальный исход констатировали у 69-летней пенсионерки, госпитализированной в костромскую больницу двумя днями ранее. Изначально женщине поставили диагноз ОРВИ и бронхит — до этого она лечилась дома и попала под наблюдение медиков в тяжелом состоянии.

«Я дал департаменту здравоохранения поручение разрабатывать серьезную программу, связанную с развитием пульмонологии. У нас (в регионе. — Прим. ред.) имеется большое количество людей, которые переносят заболевание бессимптомно или с минимальными симптомами. Японские вирусологи исследуют бессимптомных больных и делают выводы о том, что определенные изменения с легкими у этих людей происходят… После всей этой ситуации нам надо будет делать массированное обследование граждан, которые были носителями. Под это потребуются очень серьезные средства… Чтобы эта история впоследствии не аукнулась гражданам, которым сейчас 20−30 лет, которые сегодня молодые и крепкие, нам нужно сделать очень серьезную ставку на пульмонологию. Что будет у них через 30−40 лет, какие у них появятся хронические заболевания, связанные с дыхательной системой?» — сказал Ситников.

По данным оперативного штаба, на 22 апреля в регионе официально подтверждено 88 случаев заражения новым коронавирусом, 7 человек выздоровели. Для лечения больных COVID-19 в Костромской области используются Окружные больницы Костромы №№ 1 и 2, Галичская и Шарьинская больница, стационар областного наркодиспансера. Для этих же задач в ближайшее время переоборудуют стационар областного госпиталя для ветеранов войны.