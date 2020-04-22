Москва, 22 апреля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Глазьев

Напомним, что на минувшей неделе ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) распространила пресс-релиз, в котором сказано, что комиссия в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. Также к пресс-релизу были приложены материалы Глазьева, являющегося давним оппонентом финансово-экономического блока правительства России и Центробанка.

В этих материалах Глазьев пишет, что в мировой экономике произошли очень глубокие структурные изменения, обусловленные сменой технологических и мирохозяйственных укладов. В связи с этим Глазьев предлагает принять ряд стабилизационных мер. Одна из них — «налог Тобина».

Речь идет о налоге на неторговые валютообменные операции. Этот налог мог бы нейтрализовать атаки валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля.

После этой публикации Банк России направил в министерство экономического развития РФ письмо, в котором идеи Глазьева были подвергнуты критике. Якобы та информация, которую излагает Глазьев, «содержит ряд неточностей и искажений, а в текущей ситуации рыночной волатильности ЦБ считает эту информацию недопустимой и несущей репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России.

В связи с этим, Банк России предлагает министерству экономического развития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глазьев уже много лет последовательно критикует либеральный финансово-экономический блок правительства и руководство Банка России. Кроме того, Глазьев всегда предлагает альтернативные методы управления экономикой, которые, по его мнению, смогут стимулировать развитие реального сектора и обеспечат желаемый экономический рост. Однако власти никогда не брали идеи Глазьева на вооружение. При этом рост ВВП России с 2012 года колеблется на уровне от 0,7 до 2% годовых и это по официальным данным.