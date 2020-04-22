Москва, 22 апреля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы приговорил топ-менеджеров ЦБ и «ДС-Банка» к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет по уголовному делу о растрате 585 млн рублей кредитной организации, сообщается 22 апреля на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде

«Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова, Дмитрия Каприелова, и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» (ООО) Игоря Синюхина, председателя совета директоров этого банка Федора Цырульника, а также Виталия Вергизова, Андрея Кузнецова, Ильдара Клеблеева и иных лиц», — говорится в релизе.

Им были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

Судом и следствием установлено, что подсудимые, объединившись в преступную группу, с августа 2015 года по апрель 2016 года заключили между КБ «ДС-Банк» (ООО) и подконтрольными организациями кредитные договоры. В результате чего у банка было похищено 585 млн. рублей.

Также в ведомстве отмечают, что гражданский иск, заявленный банком, удовлетворен практически в полном объеме.