Лондон, 22 апреля, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, в Британии за последние сутки увеличилось на 759 человек, сообщает 22 апреля минздрав страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

Общее число смертей от COVID-19 достигло 18 100, а заражёнными коронавирусом признаны 133 495 человек.

Отмечено, что произошло некоторое снижение числа погибших, так как днём ранее скончались 823 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.