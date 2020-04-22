Киев, 22 апреля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что война в Донбассе точно будет завершена до конца его каденции, т. е. до 2024 года.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил в рамках документального фильма, посвященного первому году пребывания на посту главы украинского государства. Фильм показан сегодня, 22 апреля.

Зеленский также напомнил, что готов был действовать один год в рамках нынешней стратегии урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику», — пообещал он.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции осенью 2019 года Зеленский заявил, что завершение конфликта в Донбассе является его главной целью на посту президента.