Майкоп, 22 апреля, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Вопросы поддержки строительной и коммунальной отраслей обсудили 22 апреля члены президиума комиссии по региональному развитию в РФ, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. От Адыгеи в заседании принял участие глава республикиМурат Кумпилов.

Пресс-служба администрации Республики Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Вице-премьер РФ подчеркнул, что по поручению президента РФ прорабатываются дополнительные антикризисные меры в строительстве. В числе приоритетных задач — предотвращение распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках и предприятиях, занятых в сфере производства стройматериалов, а также предотвращение ухудшения экономической ситуации в отрасли.

«Самое главное, коллеги — это подготовка к выходу из кризисной ситуации для устойчивого роста. Нам ничто не мешает сегодня делать градостроительную и проектную документацию, готовить площадки, нормативные документы, чтобы, когда ситуация нормализуется, мы могли быстро сделать рывок и по дорогам, и по жилью, и по всем объектам строительства», — сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ также остановился на ряде изменений в нормативной базе, нацеленных на упрощение и ускорение процедур запуска бюджетного строительства. Особое внимание было уделено вопросу освоения федеральных средств по госпрограммам. Марат Хуснуллин подчеркнул, что вопросы контрактации должны находиться на личном контроле глав регионов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Адыгее идёт переселение граждан из аварийного жилья — в 2020 и 2021 году на эти цели планируется направить свыше 53 млн рублей. Кроме того, более 140 млн рублей по нацпроекту направят на благоустройство общественных и городских территорий в 2020 году.

Мероприятиями национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год предусмотрено 475,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог регионального и местного значения общей протяженностью 47 км. По данным регионального министерства строительства, по всем запланированным мероприятиям освоение средств идёт согласно утверждённым дорожным картам.

Участники заседания штаба комиссии по региональному развитию в РФ также обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах строительства и предприятиях, производящих строительные материалы.

В Адыгее приказом министерства строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства утвержден стандарт работы предприятий отрасли с учетом санитарно-эпидемиологических требований, осуществляется ежедневный мониторинг выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Комментируя итоги заседания, Мурат Кумпилов подчеркнул, что перед руководством региона стоит серьёзная задача по обеспечению бесперебойной работы в ключевых сферах, в том числе — строительстве и коммунальном хозяйстве.

«Важно не допустить простоев, наверстать отставание здесь будет очень сложно. Мы стремимся обеспечить необходимые условия для безопасной работы отрасли, и поддержка федерального центра позволяет совместно наметить эффективные пути решения этой задачи», — сказал глава республики.