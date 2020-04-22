Киев, 22 апреля, 2020, 17:01 — ИА Регнум. На самом деле возвращение Михаила Саакашвили в официальную власть — это банальная политтехнология, призванная отвлечь внимание от президента Зеленского, заявил в своем комментарии 22 апреля украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он считает, что в результате в СМИ Украины должен появиться «ещё больший клоун», чем Зеленский.

«Чтобы на его фоне президент выглядел «крепким хозяйственником» и умным», — заявил Корнейчук, задавшись вопросом, какой же «гений политтехнологий» такой план придумал.

«Глава офиса президента Ермак? Или сам Зеленский? Или Порошенко подсказал», — отметил он.

Также Корнейчук считает, что оппозиционность Саакашвили при предыдущей власти на самом деле имитация.

«Саакашвили — это проект Порошенко, который сначала по команде Порошенко «мочил» Яценюка, а потом — за деньги имитировал оппозицию», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Саакашвили может получить должность вице-премьер-министра по реформам. Соответствующее голосование в Раде может состояться 24 апреля. Сам политик, который при Порошенко возглавлял госадминистрацию Одесской области, заявил, что это «большая честь — получить от президента предложение».