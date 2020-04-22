Чебоксары, 22 апреля, 2020, 16:52 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 22 апреля, сдали тесты на коронавирус члены правительства и чиновники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru Доброволец

Забор биоматериалов проводился в добровольном порядке в Доме правительства. Тесты сдавали министры, руководители государственных комитетов и ведомств, а также руководители подразделений администрации главы Чувашии.

«Тесты сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, так как правительство продолжает работу», — сообщили в пресс-службе.

Cap.ru Забор биоматериалов

Напомним, многие совещания, заседания и планёрки в правительстве проводятся в онлайн-режиме.

Ранее тесты на коронавирус сдали депутаты Госсовета Чувашии. Сессия парламента состоялась 16 апреля в очном режиме, но без участия приглашённых лиц. Депутатам раздали средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 апреля в Чувашии за сутки выявлено 27 новых случаев заражения — общее число инфицированных с начала пандемии достигло 262. В том числе 14 человек выздоровели, пятеро пациентов скончались. Умершие были старше 65 лет, причиной стали хронические патологии. Под медицинским наблюдением остаются около 1,6 тыс. человек.