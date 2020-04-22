Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС про Ярославской области. Происшествие случилось около 14 часов дня. Мост через реку Устье подвесной, и, по предварительным данным, из-за сильного ветра оборвались тросы, поддерживающие мостовое перекрытие.

ГУ МЧС по Ярославской области Рухнувший мост

«Мост сложился. Из-за порывов ветра произошел обрыв сначала одной ванты, потом другой. Жертв и пострадавших нет. Мы уведомили проектировщиков, сейчас ждем на месте специалистов «Ярдормоста». Шанс есть его исправить», — рассказал глава Борисоглебского района Владимир Попов.

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено. Обрушившийся пешеходный мост был официально открыт в декабре 2015 года, стоимость работ по его созданию тогда оценивалась в 20,5 миллиона рублей.

ГУ МЧС по Ярославской области Пешеходный переход через реку Устье

«Пешеходный мост является объектом местного, муниципального значения. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, в которую в том числе войдут представители ГКУ «Ярдорслужба» и специалисты-мостовики. По итогам обследования сооружения комиссия примет решение по его дальнейшей судьбе. Пока оценить стоимость и возможность ремонта невозможно, о результатах и принятых решениях мы сообщим дополнительно», — отметил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

Интересно, что ранее в данном месте располагался деревянный мост, но его смыло во время паводка весной 2013 года.