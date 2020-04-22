Обнинск, Калужская область, 22 апреля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы Сергей Груздев и Максим Фёдоров спасли на пожаре в многоквартирном доме мужчину и девушку, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в областном управления МВД России.

40.мвд.рф Полицейские Сергей Груздев и Максим Фёдоров спасли на пожаре в многоквартирном доме двух человек.

Патрулируя участок, полицейские увидели в окне многоквартирного жилого дома пламя огня и клубы дыма. Передав информацию о происшествии в дежурную часть, стражи порядка вызвали сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи. Забежав в подъезд и поднявшись по лестнице, полицейские стали стучать в дверь квартиры, откуда валил дым. Из квартиры доносились крики о помощи. Не теряя времени, полицейские выбили дверь и проникли в горящую квартиру. В одной из комнат находился мужчина, а на балконе пыталась спастись от задымления девушка. Сотрудники полиции помогли пострадавшим покинуть горящую квартиру и передали их медикам.

Совместно с прибывшими пожарными возгорание было ликвидировано. В настоящее время здоровью пострадавших при пожаре ничего не угрожает.