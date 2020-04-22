Москва, 22 апреля, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Завтра, 23 апреля, в 18.30 в социальной сети ВКонтакте состоится первая в истории российского кино светская онлайн-премьера полнометражного игрового фильма.

Пресс-служба more.tv

Как сообщает пресс-служба more.tv, в прямом эфире на странице vk.com/sputnik_film космический триллер «Спутник» представят: режиссер Егор Авраменко, актеры Пётр Фёдоров, Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук, продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Алина Тяжлова, Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн, Вячеслав Муругов. Кроме того, авторы фильма ответят на вопросы, заранее присланные пользователями социальной сети.

Пресс-служба more.tv

В финале прямой трансляции эксклюзивно будут показаны первые 15 минут фильма, а целиком картину можно будет посмотреть в тот же день с 19.00 в онлайн-кинотеатре more.tv.

Пресс-служба more.tv

Таким образом кинолента «Спутник» становится первым отечественным проектом, вышедшем в интернет-прокат, минуя кинотеатры, закрывшиеся из-за коронавируса. Продюсеры фильма приняли решение не менять дату премьеры и не откладывать показ долгожданного кинофильма.