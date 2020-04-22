Оренбург, 22 апреля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Оренбурге перенесли лампаду с Вечным огнем в Дом памяти. Церемония состоялась 22 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Церемония переноса лампадки с Вечным огнём

Памятный знак «Вечный огонь» на проспекте Победы подвергнут ремонту. До 8 мая лампада с Вечным огнем будет находиться в Доме памяти.

Стоит отметить, обелиск «Памяти погибших в годы войны» и пятиконечная звезда, в центре которой Вечный огонь, установлены в 1967 году. Здание Дома памяти открылось в 2003 году и по замыслу авторов является продолжением мемориала «Вечный огонь».