Сосенский, Калужская область, 22 апреля, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Компания ООО «ФармОушен» (торговая марка «Доктор Море») стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» Калужской области. Об этом 22 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития области.

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Проектом предусмотрено строительство в Сосенском Козельского района предприятия по производству биоактивных и пищевых добавок, фармацевтических субстанций, содержащих натуральные ингредиенты из отечественного морского сырья. Планируемый объем инвестиций на начальном этапе реализации проекта составят 13 млн рублей.

Моногород Сосенский получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2017 году. В переговорном портфеле ТОСЭР региона насчитывается несколько десятков проектов сферы информационных технологий, пищевой и легкой промышленности, металлообработки. На получение статуса резидента ТОСЭР в области рассматриваются проекты с объемом инвестиций от 2,5 млн рублей.