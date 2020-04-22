Барнаул, 22 апреля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Поход 15 членов АКОО им. Героя России Д. Ерофеева «Союз ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Братство» к памятнику Владимиру Ленину на площади Советов в Барнауле, совершённый сегодня, 22 апреля, в честь юбилея вождя пролетариата, не остался незамеченным алтайскими правоохранителями. Как рассказал ИА «Банкфакс» председатель правления организации Александр Ивасишин, вначале ветераны по традиции собрались у «Дома афганцев», возложили цветы у мемориала, а затем — и у памятника Ленину на площади Советов.

Цитата из видео Как в Алтайском крае десантники отметили 150-летие В.И. Ленина

Не прошло и получаса, как участников мероприятия окружили 20 полицейских, на каждого составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). По решению суда, наказание может составить до 30 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявили 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы не нарушать условия карантина, от имени всех коммунистов Алтайского края букет из 150 гвоздик к памятнику В. И. Ленину на площади Советов в Барнауле возложила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.