В Обнинске у сотрудницы центра социальной помощи подтверждён коронавирус
Обнинск, Калужская область, 22 апреля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области у сотрудницы Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора социального учреждения Ирину Халютину.
Ситуация находится на контроле главного государственного санитарного врача Обнинска. Определен круг контактных лиц, у которых взяли анализы. Люди самоизолированы.
«Медики проводят ежедневный дневной и вечерний фильтр всех специалистов и воспитанников учреждения. Проводится дезинфекция помещений, проветривание и обеззараживание воздуха. Инфицированная сотрудница чувствует себя хорошо», — сказала Ирина Халютина.
Напомним, по данным областного оперштаба за минувшие сутки в Обнинске было подтверждено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.