Обнинск, Калужская область, 22 апреля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области у сотрудницы Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора социального учреждения Ирину Халютину.

Miloserdie-obninsk.ru Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» в Обнинске

Ситуация находится на контроле главного государственного санитарного врача Обнинска. Определен круг контактных лиц, у которых взяли анализы. Люди самоизолированы.

«Медики проводят ежедневный дневной и вечерний фильтр всех специалистов и воспитанников учреждения. Проводится дезинфекция помещений, проветривание и обеззараживание воздуха. Инфицированная сотрудница чувствует себя хорошо», — сказала Ирина Халютина.

Напомним, по данным областного оперштаба за минувшие сутки в Обнинске было подтверждено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.