Санкт-Петербург, 22 апреля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запросил и изучил «секретные документы» о психологическом состоянии космонавтов в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса. Единоросс несколько раз повторил это в ходе своего выступления на пленарном заседании Заксобрания 22 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Накануне губернатор Александр Беглов раскритиковал депутатов всех уровней за то, что те не призывают своих избирателей сидеть дома, из-за чего в Петербурге падает индекс самоизоляции и растет заболеваемость COVID-19, а также призвал «поднять шум» и привлечь деньги из федерального бюджета, так как городу их не хватает.

Читайте также: «У нас чрезвычайная ситуация»: губернатору Петербурга надоели «хотелки»

Вячеслав Макаров на следующий день заявил, что центр принятия решений в городе расположен в Смольном, и самая главная задача депутатов — помочь чиновникам действовать на опережение. «На опережение. Это не моё слово, это слово ввел президент: на опережение», — считает Макаров.

Также он заявил, что «не случайно запросил» с другим полковником «совершенно секретные» документы, дабы помочь избирателям справиться с ситуацией.

«Мы изучали секретные и совершенно секретные материалы, которые касаются психологической подготовки космонавтов, подводников и так далее. Даже в этих условиях мы должны просить людей выполнять требования, которые предъявляют главные санитарные врачи, наш штаб правительства Петербурга, губернатор Петербурга», — сказал спикер городского парламента.

Макаров добавил, что Смольный «контролирует эту ситуацию».

Напомним, накануне Александр Беглов заявил, что от него требуют «из «Жигулей» сделать «Мерседес», говоря о перепрофилировании обычных больниц в инфекционные стационары, а также сообщил, что город «подходит к красной черте», за которой скрывается нехватка оборудования, коек и средств защиты.

Читайте также: «У красной черты»: в Смольном признали дефицит ИВЛ и просят «передышки»

Вячеслав Макаров считает, что парламент должен помочь исполнительной власти законодательными предложениями, но при этом раскритиковал своих коллег, которые с такими предложениями уже неоднократно выступали и, судя по всему, привлекли к своей персоне больше внимания, чем следовало.

«Ну только не строчить, как из пулемета, ради пиара законами, которые не подтверждены деньгами там, еще чем-то там. А то ж мы, как в этом фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: песчаный карьер — я, цементный завод — я, ликеро-водочный завод — я, мясокомбинат — я, и так далее. У нас есть такие люди-то, мы их сразу видим. Вот чтобы этого не было, чтобы всё было разумно, чтобы не выпячиваться кому-то одному и пытаться сделать из этого какой-то… Сейчас не до политического капитала!» — сообщил коллегам Вячеслав Макаров.

В связи с распространением коронавируса единоросс призвал всех «перебдеть», «пережить», «переждать» и «перестраховаться».