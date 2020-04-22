В Петербурге изучили «секретные документы» о космонавтах для самоизоляции
Санкт-Петербург, 22 апреля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запросил и изучил «секретные документы» о психологическом состоянии космонавтов в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса. Единоросс несколько раз повторил это в ходе своего выступления на пленарном заседании Заксобрания 22 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Накануне губернатор Александр Беглов раскритиковал депутатов всех уровней за то, что те не призывают своих избирателей сидеть дома, из-за чего в Петербурге падает индекс самоизоляции и растет заболеваемость COVID-19, а также призвал «поднять шум» и привлечь деньги из федерального бюджета, так как городу их не хватает.
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Вячеслав Макаров на следующий день заявил, что центр принятия решений в городе расположен в Смольном, и самая главная задача депутатов — помочь чиновникам действовать на опережение. «На опережение. Это не моё слово, это слово ввел президент: на опережение», — считает Макаров.
Также он заявил, что «не случайно запросил» с другим полковником «совершенно секретные» документы, дабы помочь избирателям справиться с ситуацией.
«Мы изучали секретные и совершенно секретные материалы, которые касаются психологической подготовки космонавтов, подводников и так далее. Даже в этих условиях мы должны просить людей выполнять требования, которые предъявляют главные санитарные врачи, наш штаб правительства Петербурга, губернатор Петербурга», — сказал спикер городского парламента.
Макаров добавил, что Смольный «контролирует эту ситуацию».
Напомним, накануне Александр Беглов заявил, что от него требуют «из «Жигулей» сделать «Мерседес», говоря о перепрофилировании обычных больниц в инфекционные стационары, а также сообщил, что город «подходит к красной черте», за которой скрывается нехватка оборудования, коек и средств защиты.
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Вячеслав Макаров считает, что парламент должен помочь исполнительной власти законодательными предложениями, но при этом раскритиковал своих коллег, которые с такими предложениями уже неоднократно выступали и, судя по всему, привлекли к своей персоне больше внимания, чем следовало.
«Ну только не строчить, как из пулемета, ради пиара законами, которые не подтверждены деньгами там, еще чем-то там. А то ж мы, как в этом фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: песчаный карьер — я, цементный завод — я, ликеро-водочный завод — я, мясокомбинат — я, и так далее. У нас есть такие люди-то, мы их сразу видим. Вот чтобы этого не было, чтобы всё было разумно, чтобы не выпячиваться кому-то одному и пытаться сделать из этого какой-то… Сейчас не до политического капитала!» — сообщил коллегам Вячеслав Макаров.
В связи с распространением коронавируса единоросс призвал всех «перебдеть», «пережить», «переждать» и «перестраховаться».