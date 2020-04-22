Ярославль, 22 апреля, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославской области коммунисты отмечают юбилей Владимира Ленина без массовых мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Андрей Никулин Ярославские коммунисты у памятника Ленину

«Мы не подавали уведомления о массовых мероприятиях, потому что сейчас это невозможно. В городах коммунисты вывешивают на балконах красные флаги, уже более 50 флагов вывешено. В Некрасовском районе наш сторонник поднял красный флаг над деревней Дубки. Депутаты областной думы будут возлагать цветы к памятнику Ленину по-одному, с соблюдением социальной дистанции. На местах люди возлагают сами. Возможно, к ноябрьским праздникам проведем и массовое мероприятие», — рассказал Александр Воробьев.

Лидер ярославских коммунистов полагает, что наследие Ленина сегодня вновь актуально.

«Даже ФОМ опубликовал данные, что 57% молодежи положительно относится к образу Ленина. Это показатель, насколько актуален сегодня Ленин. Кризис капитализма, который сегодня существует, об этом тоже говорил В. И. Ленин. Он теоретик и практик, который создал первое социалистическое государство. Сегодня все больше граждан хочет вернуться в общество социальной справедливости. Образ Ленина, его мысли и идеи сегодня востребованы и в России, и в мире», — полагает Александр Воробьев.

Также к юбилею коммунисты разместили на городских рекламных местах баннеры с портретом создателя Советского государства.