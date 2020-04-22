Красногорск, 22 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. С началом климатической весны в Подмосковье начали работы по опилке деревьев в городских садах и парках. Рабочие продолжают приводить их в порядок даже в условиях действия режима карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце и тепло

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Распускаются почки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодые листочки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце пригревает

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весенняя обрезка деревьев в сквере

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весенняя обрезка деревьев в сквере

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Санитарная обрезка деревьев в сквере весной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветки с молодыми листочками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весенняя обрезка деревьев в сквере

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Санитарная обрезка деревьев весной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весенняя обрезка деревьев в сквере

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В городском сквере делают санитарную обрезку деревьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пара птиц весной

Пользуясь тем, что в городских скверах мало людей, рабочие опиливают нависшие на тротуар деревья и прореживают кроны. Параллельно санитарно-оздоровительные мероприятия проводят и на территории лесного фонда сразу в нескольких муниципалитетах региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья распускают почки

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