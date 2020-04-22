В отсутствие гуляющих рабочие Подмосковья приводят в порядок скверы и парки
Красногорск, 22 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. С началом климатической весны в Подмосковье начали работы по опилке деревьев в городских садах и парках. Рабочие продолжают приводить их в порядок даже в условиях действия режима карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Солнце и тепло
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Распускаются почки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодые листочки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Солнце пригревает
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весенняя обрезка деревьев в сквере
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весенняя обрезка деревьев в сквере
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Санитарная обрезка деревьев в сквере весной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ветки с молодыми листочками
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весенняя обрезка деревьев в сквере
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Санитарная обрезка деревьев весной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Весенняя обрезка деревьев в сквере
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В городском сквере делают санитарную обрезку деревьев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пара птиц весной
Пользуясь тем, что в городских скверах мало людей, рабочие опиливают нависшие на тротуар деревья и прореживают кроны. Параллельно санитарно-оздоровительные мероприятия проводят и на территории лесного фонда сразу в нескольких муниципалитетах региона.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деревья распускают почки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодые сосны скоро выпустят начнут свой годовой прирост
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодые листья
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деревья и кустарники зацветают
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тонкие ростки мха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодая крапива
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лес
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Щит в лесу напоминающий о соблюдении пожарной безопасности
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лес в Подмосковье