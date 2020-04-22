Калуга, 22 апреля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. 22 жителя Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывший начальник регионального управления уголовного розыска УМВД России Дмитрий Елистратов и бывший начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин обвиняются правоохранительными органами в создании и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. За два года существования банды подозреваемые незаконно получили доход на сумму около 44 млн рублей. Об этом 22 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Преступления выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Калужской области

По версии следствия, в 2014 году школьный друг Дмитрия Елистратова организовал преступное сообщество в составе 22 человек, среди которых были лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана.

Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, и исполнения наказания на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.

Сотрудники полиции из органов внутренних дел уволены. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Если вина обвиняемых будет доказана, то им грозят большие сроки лишения свободы.