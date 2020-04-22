Барнаул, 22 апреля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где уже выявили 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией, нашли способ отметить юбилей вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как сообщает сайт алтайских коммунистов, сегодня, 22 апреля, от имени всех коммунистов Алтайского края букет из 150 гвоздик к памятнику В.И. Ленина на площади Советов в Барнауле возложила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Altkprf.ru Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова

Altkprf.ru Флешмоб «Красный флаг»

Одиночные возложения прошли также в других городах и районах края. Помимо этого коммунисты активно подключились к онлайн флешмобу «Красный флаг». Все, кто неравнодушен к идеям и делам великого Ленина, вывесили на своих домах, на окнах и балконах красные флаги, флаги СССР и КПРФ в ознаменование праздничной даты.

Традиционной для коммунистов края стала и акция «Ленин жив», ставшая наиболее актуальной в условиях ограничительных мер. В течение всего дня 22 апреля активисты делают фотографии с бюстами, плакатами Ленина, размещая их у себя на страницах в социальных сетях.

«Имя великого гения человечества, первым проложившего путь к освобождению всех трудящихся, с нами в любых испытаниях!», — отмечается в официальном сообщении алтайского отделения КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился (10) 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне — Ульяновск). В режим самоизоляции Алтайский край ушел с 31 марта 2020 г. По состоянию на 22 апреля, в регионе выявлено уже более 100 случаев заражения.