Коронавирус: все скончавшиеся в Чувашии – пожилые пациенты
Чебоксары, 22 апреля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. У пятерых скончавшихся жителей Чувашии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, «имелись сопутствующие тяжелые заболевания». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Ранее врио главы республики Олег Николаев выразил соболезнование родным и близким, которые скончались после инфицирования SARS-CoV2.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в Чувашии за сутки выявлено 27 новых случаев заражения — общее число инфицированных в республике с начала пандемии достигло 262. В том числе 14 человек прошли лечение и выписаны в связи с выздоровлением.
Ранее под карантин попали сотрудники стационара терапевтического отделения Центральной городской больницы, где у одного из пациентов была выявлена коронавирусная инфекция. С 13 апреля на карантине находятся семь пациентов и 16 медработников.