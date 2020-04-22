Чебоксары, 22 апреля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. У пятерых скончавшихся жителей Чувашии, у которых было выявлено заражение коронавирусом, «имелись сопутствующие тяжелые заболевания». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев провел онлайн-встречу с врачами Центральной городской больницы

«С начала пандемии скончались пятеро пациентов… Им было от 65 до 86 лет. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания: пневмония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти людей не удалось», — говорят в министерстве здравоохранения Чувашии

Ранее врио главы республики Олег Николаев выразил соболезнование родным и близким, которые скончались после инфицирования SARS-CoV2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в Чувашии за сутки выявлено 27 новых случаев заражения — общее число инфицированных в республике с начала пандемии достигло 262. В том числе 14 человек прошли лечение и выписаны в связи с выздоровлением.

Ранее под карантин попали сотрудники стационара терапевтического отделения Центральной городской больницы, где у одного из пациентов была выявлена коронавирусная инфекция. С 13 апреля на карантине находятся семь пациентов и 16 медработников.