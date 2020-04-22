Ярославль, 22 апреля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области в период действия ограничительных мер решить вопросы, связанные с поставкой газа, можно не выходя из дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

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Своевременно передать показания счетчика и произвести оплату потребленного газа возможно через сервис «Личный кабинет» или в мобильном приложении «Мой газ».

«Обращаем внимание, что «Газпром межрегионгаз Ярославль» временно не начисляет и не взимает пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Но это не освобождает граждан от оплаты потребленного газа. Временная мера, принятая в связи со сложившейся ситуацией, распространяется до конца 2020 года. С 1 января следующего года пени будут взыскиваться со всей суммы задолженности. Поставщик рекомендует абонентам по мере возможности вносить платежи вовремя, чтобы в дальнейшем избежать накопления большой суммы задолженности», — сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В компании сообщили, что если абонент в настоящее время по той или иной причине не может платить за газ, то он может обратиться в офис компании для решения вопроса в индивидуальном порядке.