Калуга, 22 апреля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Калужской области 22 апреля подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба, по состоянию на 10:30 в регионе зафиксировано 372 случая заражения коронавирусной инфекцией. 354 человека находятся на лечении, десять человек выздоровели, восемь человек умерли. 12 человек находятся в реанимации инфекционной больницы в тяжёлом состоянии. 1460 человек находятся под наблюдением дома. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в Калуге (115), в Боровском районе (76), в Обнинске (46) и Малоярославецком районе (22).

Зафиксирован резкий рост числа заражений в Боровском районе. Скачок вызван очагом инфекции в общежитии, находящемся на территории этнографического парка «Этномир». с 28 марта «Этномир» закрыт для посещения. Все лица, контактировавшие с носителями инфекции, установлены. Проводятся противоэпидемические мероприятия. В регионе планируется открытие ещё одного обсерватора. В настоящее время для его размещения рассматриваются несколько объектов в Боровском районе, и в том числе парк «Этномир». Первый обсерватор в области был открыт на территории санатория в Людиновском районе.