Кострома, 22 апреля, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Костромской области 22 апреля достигло 88 человек — передает региональный оперативный штаб. Среди заражённых — жители Костромы, Шарьи, Буя, Галича и Чухломы.

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«Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у двух жителей Чухломы, у одного галичанина и одного шарьинца. Все граждане заразились после контакта с ранее заболевшими. В Костроме — двое новых заболевших и еще один житель Буя — граждане вернулись из поездок за пределы региона», — отметили в штабе.

Всех ново выявленных отправили на самоизоляцию. Отметим, что по данным Роспотребнадзора, 71% из обследованных носителей коронавируса в Костромской области переносят его без симптомов.