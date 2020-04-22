Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Кроноцком биосферном заповеднике Камчатки выросла популяция северных оленей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника.

Пресс-служба Кроноцкого заповедника Дикие северные олени

Читайте также: Кроноцкий заповедник на Камчатке отказался поднимать расценки для туристов

По подсчётам учёных заповедника, за три года численность диких северных оленей выросла на 20%.

«Необходимость учёта оленей возникла после их катастрофической гибели во время извержения вулкана Кизимен в 2010 — 2013 годах. Тогда, из-за выпадения огромных объёмов пепла, снег, укрывающий землю, буквально превратился в цемент, смешавшись с пеплом. Олени не могли добывать корм и массово гибли. Значительная часть стада, которая тогда насчитывала около 1000 голов, тогда погибла от бескормицы», — рассказала начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева.

Сейчас оленье стадо восстанавливается. Учёные насчитали 350 особей, это на 50 оленей больше, чем год назад. При этом учёные не исключают, что стадо может быть и больше, но дают только те цифры, в которых уверены.

Как сообщало ИА REGNUM, дирекция Кроноцкого заповедника на Камчатке отказалась поднимать расценки на экскурсии для туристов в 2020 году.