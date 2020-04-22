Ярославль, 22 апреля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославской области скончался первый пациент с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Коронавирус

«В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 51-го года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Губернатор призвал ярославцев соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Особенно это относится к пожилым гражданам. Мы продолжим бороться за здоровье и жизнь каждого. Обеспечим в больницах все необходимые условия для этого. Но многое зависит от вас самих. Берегите себя», — написал Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне коронавирус был обнаружен у умершей медицинской сестры КБ № 3, но в департаменте здравоохранения не связали смерть и вирус.