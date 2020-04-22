Ярославль, 22 апреля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.РФ».

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Всего за весь период в регионе зафиксировано 198 случаев заражений. Пока что в статистике по региону не прослеживается четких тенденций. Количество инфицированных за сутки то растет, то падает. Так 21 апреля было 43 новых случая, а сутками ранее — 27.

Позднее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поправил статистику: выявлено не 11, а 41 случай заражения коронавирусом. Ошибку объяснили техническим сбоем.