Балашиха, Московская область, 22 апреля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе посты ДПС, которые выставляют для проверки соблюдения норм режима изоляции автомобилистами, часто меняют своё положение, чтобы водители не успели к ним привыкнуть и не начали избегать. Не избежать проверок и пассажирам маршрутных такси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проверка пропуска на дорогах

По словам водителей микроавтобусов, в течение дня можно встретить сразу несколько постов на маршруте, которые то появляются на пути, то исчезают. Также отмечается, что при проверке документов у водителей и пассажиров нарушителей режима пока не обнаружили — пропуски были у всех.

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Распоряжения регионального правительства стараются соблюдать и в подъездах жилых домов. Так, общие холлы два раза в день обрабатывают хлоросодержащим раствором через распылитель.

Иногда на городских улицах встречаются люди, выгуливающие собак. Реже можно увидеть горожан с маленькими детьми. В целом же в Балашихе относительно пусто.