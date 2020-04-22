Оренбург, 22 апреля, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Минздрав Оренбургской области запустил интерактивную карту распространения COVID-19 на территории региона.

Http://oren-covid19.ru/ Интерактивная карта распространения коронавируса в Оренбургской области

Лидирует по числу заражений Оренбург — 88, на втором месте Орск — 28. Третье место делят два района (Красногвардейский и Бугурусланский) — по 17 случаев.

На 21 апреля ни одного случая заражения не зафиксировано в Асекеевском, Грачевском, Домбаровском, Кваркенском и Матвеевском районах. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова. Ранее она информировала о том, что от оренбуржцев поступают просьбы о создании интерактивной карты, и обещала ее запуск в ближайшее время.

Добавим, на 21 апреля в регионе в общей сложности отмечено 335 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 пациента, два человека скончались.