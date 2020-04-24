22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин — теоретик марксизма, крупный политический деятель, основатель первого в мире социалистического государства, вождь мирового пролетариата. В 2020 году отмечается 150-летие со Дня его рождения. С его именем на устах росли все советские дети. Октябрята уважительно называли Ленина дедушкой. После перестройки его имя пытались вычеркнуть из информационной повестки, повсеместно сносили памятники, но для многих, особенно для старшего поколения, он и по сей день живее всех живых. Как в регионах России отмечают 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата в условиях самоизоляции, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

07:42 22.04.2020 В Ульяновской области 16 апреля начались мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Они состоятся в онлайн-режиме и продлятся по 22 апреля, сообщилив пресс-службе ульяновского губернатора. Читайте также: 150-летие со дня рождения Ленина отметят в Ульяновске в онлайн-формате

07:42 22.04.2020 В Якутии коммунисты отметили 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. По словам первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева, Всероссийские партийные собрания — ценнейшая по своему потенциалу форма внутрипартийной работы. В этот раз мероприятие провели в режиме интернет-собрания совместно с партийной вертикалью республики. Читайте подробнее: В Якутии в честь юбилея Ленина спели «Интернационал» и провели субботник

07:44 22.04.2020 В Дедовичском районе Псковской области в апреле 2020 года местное отделение КПРФ установило бюст Владимира Ленина. Читайте также: В Псковской области установили бюст Ленина

07:55 22.04.2020 Предприятие «Почта Донбасса» выпустит художественный конверт и марку, посвящённые 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина, заявили в пресс-службе предприятия. Читайте также: В ДНР выпустят почтовую марку в честь дня рождения Ленина

08:03 22.04.2020 Ленин. Революция. Иван Шилов © ИА REGNUM

08:13 22.04.2020 В Ульяновской области 22 апреля проходит онлайн-марафон «Читаем о Ленине 150 секунд». Читайте также: В Ульяновске начался онлайн-марафон «Читаем о Ленине 150 секунд»

08:13 22.04.2020 В день юбилея Ленина взвились красные флаги. Не на государственных учреждениях. Их вывесили обычные люди над крышами своих домов.

08:14 22.04.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал коммунистов широко отметить 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. «Призываю членов КПРФ и сторонников партии, а также всех наших союзников и друзей отметить 150-летие со дня рождения В. И. Ленина 22 апреля самыми разнообразными акциями, которые возможны в условиях карантина», — отметил Зюганов. Читайте также: Зюганов призвал широко отметить 150-летие со дня рождения Ленина

08:21 22.04.2020 В столице Красноярского края — городе Красноярске — 21 апреля помыли памятник Ленину. «Памятник вождю мировой революции традиционно моют в канун дня его рождения», — сообщили в мэрии Красноярска. Читайте также: В Красноярске помоют памятник Ленину

08:23 22.04.2020 В Ульяновской области в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина покажут выставку и спектакль. Мероприятия пройдут в онлайн-формате. Подробности в материале: К 150-летию со дня рождения Ленина в Ульяновске подготовили онлайн-выставку

08:24 22.04.2020 В Ульяновской области на сайте драматического театра будет открыт доступ к спектаклю «Семья Ульяновых», созданном при поддержке Минкультуры России к 100-летию революции 1917 года. В качестве «декорации» были использованы исторические интерьеры Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске, где прошли последние два года жизни Ульяновых и трагические события которых легли в основу спектакля.

08:40 22.04.2020 Сегодня, 22 апреля, в День рождения Владимира Ленина, на вершине сопки Мишенной над Камчаткой взвился красный флаг. Водрузил флаг на сопку бывший министр правительства Камчатки Андрей Семиколенных. Свою акцию он приурочил к 150-летию Ильича. Читайте также: Над Камчаткой в честь юбилея Ленина взвился красный флаг

08:40 22.04.2020 В Челябинске проводится флешмоб в честь 150-летия Владимира Ильича Ленина. Об этом говорится на странице обкома КПРФ в соцсети ВКонтакте. Об этом: В Челябинске проходит флешмоб в честь юбилея Ленина

09:19 22.04.2020 Сегодня 22 апреля. Как день рождения Владимира Ильича Ленина — одного из величайших лидеров не только нашей России, но и всего человечества, эта дата и сама по себе принадлежит Ее Величеству Истории. Нынешнее же 22 апреля особенное потому, что вождю Великой Октябрьской социалистической революции, создателю Советского государства, правопреемником которого выступает Российская Федерация, исполняется 150 лет — полтора столетия. Читайте также: 150-летие В. И. Ленина

09:51 22.04.2020 Геннадий Зюганов от имени ЦК КПРФ поздравил всех участников собрания со 150-й годовщиной со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. kprf.ru

09:58 22.04.2020 К 150-летию Владимира Ленина в Ульяновской области открыли виртуальную выставку «Семья Ульяновых в Симбирске». Основу экспозиции составили архивные документы. Читайте подробнее: Ульяновские архивисты подготовили выставку, посвящённую семье Ульяновых

09:59 22.04.2020 В Ульяновской области более 130 работ прислали на региональный фотоконкурс «Ленин.ru».

10:04 22.04.2020 На улицах Новосибирска размещены десятки баннеров, посвящённых 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. На них — портрет Ленина и высказывания известных людей о нём. Серию баннеров подготовило новосибирское региональное отделение КПРФ. Читайте подробнее: Десятки баннеров разместили на улицах Новосибирска ко дню рождения Ленина

10:18 22.04.2020 Сегодня, как никогда актуально великое наследие Владимира Ильича Ленина, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Поскольку только на основе справедливости, коллективизма и социалистических принципов можно вывести страну из кризиса и преодолеть все напасти», — уверен он.

11:17 22.04.2020 Памятник Владимиру Ленину в Екатеринбурге помыли в преддверии 150-летия со дня рождения советского вождя. Читайте также: В Екатеринбурге помыли памятник Ленину перед юбилеем вождя

11:52 22.04.2020 В Алтайском крае, где уже выявили 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией, нашли способ отметить юбилей вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как сообщает сайт алтайских коммунистов, сегодня, 22 апреля, от имени всех коммунистов Алтайского края букет из 150 гвоздик к памятнику В.И. Ленина на площади Советов в Барнауле возложила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. Читайте подробнее: На Алтае 150-летний юбилей Ленина отметили карантином способом

12:15 22.04.2020 В день рождения Владимира Ленина чувство гордости за великого соотечественника соседствует с чувством стыда — за то, что его наследием распорядились бездарно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Подробности в материале: Юбилей Ленина без пут и примесей

12:34 22.04.2020 Исторический музей, хранящий крупнейшую в мире коллекцию документов и предметов, посвященных жизни и деятельности вождя мирового пролетариата, 7 ноября представит виртуальный музей В.И. Ленина. Как сообщает пресс-служба музея, первоначально в собрание войдут 200 экспонатов с подробными аннотациям. Подробности в материале: Исторический музей запустит виртуальный музей В.И. Ленина

12:40 22.04.2020 В Москве 22 апреля члены КПРФ возложили цветы и венки к мавзолею Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба партии. Отмечается, что при возложении цветов участники торжественного мероприятия соблюдали социальное дистанцирование. Читайте подробнее: Члены КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина

12:41 22.04.2020 В Ярославской области коммунисты отмечают юбилей Владимира Ленина без массовых мероприятий. Об этом сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев. Читайте также: Ярославские коммунисты отмечают юбилей Ленина цветами и флагами

13:13 22.04.2020 Памятник Владимиру Ленину вернули на площадь у ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска. Ремонт пьедестала и скульптуры занял четыре месяца, сообщили 22 апреля в пресс-службе администрации города. Об этом: В Брянске вернули на место памятник Ленину

14:02 22.04.2020 Поход 15 членов АКОО им. Героя России Д. Ерофеева «Союз ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Братство» к памятнику Владимиру Ленину на площади Советов в Барнауле, совершённый сегодня, 22 апреля в честь юбилея вождя пролетариата, не остался незамеченным алтайскими правоохранителями. Как рассказал ИА «Банкфакс» председатель правления организации Александр Ивасишин, в начале ветераны, по традиции, собрались у «Дома афганцев», возложили цветы у мемориала, а затем ‑ и у памятника Ленину на площади Советов. Не прошло и получаса, как участников мероприятия окружили 20 полицейских, на каждого составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). По решению суда, наказание может составить до 30 тысяч рублей. Об этом: За поход к памятнику Ленина алтайских десантников накажут штрафом

14:15 22.04.2020 Ленинский мемориал открывает онлайн-марафон «Симбирские жемчужины». Первая вечерняя встреча будет посвящена дружбе Владимира Ленина и Степана Скитальца — двух уроженцах региона. Об этом: Ленинский мемориал в Ульяновске проведёт исторический онлайн-марафон

14:21 22.04.2020 Российским властям нужно научиться применять комплексный взгляд на страну, которым обладал Владимир Ильич Ленин. Об этом заявил уральский философ, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Петр Кондрашов. Читайте подробнее: Власти нужно учиться у Ленина комплексному взгляду на страну — мнение

14:30 22.04.2020 В ДНР и ЛНР отметили юбилей Ленина выпуском тематических почтовых марок. Подробности в материале: В ДНР и ЛНР выпустили почтовые марки к 150-летию Владимира Ленина

14:41 22.04.2020 Общественники и политики Екатеринбурга отпраздновали 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина в центре города. Читайте подробнее: В Екатеринбурге не забыли Ленина, невзирая на коронавирус

14:41 22.04.2020 Общественники и политики Екатеринбурга отпраздновали 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина в центре города. Читайте также: В Екатеринбурге не забыли Ленина, невзирая на коронавирус

14:44 22.04.2020 Алтайском крае сохранился один из немногих в мире памятников «маленькому» Ленину. Вот уже на протяжении полувека он стоит во дворе школы села Катунское (Смоленский район). Как сообщает ГТРК «Алтай», маленького «Вову Ульянова» Светлана Бочарова могла бы считать своим сводным братом. Ведь это её отец — фронтовик, директор школы — нашёл его в Подмосковье. Скульптуру пару раз пытались украсть охотники за металлом, но «мальчик с железным характером» выстоял. Местные говорят, что его даже голуби не обсиживают, а восьмиклассники, например, пишут сочинение про этот памятник. Вот только в селе переживают, что заветы Ильича скоро некому будет выполнять: «Учиться, учиться и и ещё раз учиться» может быть негде. Читайте также: Как живут жители алтайского села с памятником «маленькому» Ленину?

15:34 22.04.2020 Памятник Владимиру Ильичу Ленину вернули на площадь у ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска. bga32.ru

16:53 22.04.2020 Современным российским чиновникам в ситуации с коронавирусом следует взять пример в Владимира Ленина, иначе придется вспомнить уроки прошлого. Об этом с трибуны петербургского ЗакСа в день 150-летия со дня рождения Ленина заявила руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова. Читайте также: У Ленина есть рецепт борьбы с коронавирусом: в Петербурге грозят революцией

16:57 22.04.2020 В Ульяновске с участием губернатора области Сергея Морозова состоялась церемония возложения цветов к монументу Владимира Ленина на Соборной площади.

17:07 22.04.2020 Коммунисты в Дагестане возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину в честь 150-летия со дня рождения вождя. Мероприятие прошло в Махачкале, Дербенте и Кизляре. Читайте подробнее: В Дагестане коммунисты возложили цветы к памятникам Владимира Ленина

17:11 22.04.2020 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск), отмечают во всех районах города. На площадках, связанных с его именем, возложены цветы.

17:11 22.04.2020 В Ульяновске отмечают ещё одну памятную дату: 80-летие со дня открытия памятника Владимиру Ленину на Соборной площади.

17:19 22.04.2020 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов запустил флешмоб «150 секунд о Ленине», в рамках которого участники зачитывают фрагменты из книг о детстве, юности и деятельности Ленина. Об этом: Ульяновский губернатор запустил флешмоб в честь Ленина

17:21 22.04.2020 В Ульяновской области стартовал международный форум историков, философов и публицистов «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX — начале XXI вв». Серия научных и просветительских онлайн-мероприятий посвящена 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.

17:35 22.04.2020 В Ульяновске продолжается работа над продвижением статуса «Ульяновск — родина Ленина».

17:38 22.04.2020 «С Владимиром Лениным неразрывно связана история нашего края. Сегодня интерес к его жизни и деятельности продолжает расти как в нашей стране, так и за рубежом. Формируются новые взгляды и подходы к оценке событий прошлого на основе новых исследований», — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Подробности в материале: Интерес к деятельности Ленина «продолжает расти» — ульяновский губернатор

17:40 22.04.2020 В музее Хо Ши Мина (Ханой, Вьетнам) состоялось открытие выставки «Ленин и время». Проект посвящён жизни Владимира Ильича Ленина, осмыслению его наследия в XXI веке, влиянию идей Ленина на становление Хо Ши Мина и Мао Цзэдуна.

17:45 22.04.2020 150-летие Ленина в Чувашии отметили возложением цветов к памятникам В. И. Ленину во всех городах и районных центрах, сообщает Чувашский реском КПРФ. «В юбилей Владимира Ильича по всей стране прошли праздничные акции. Им не помешали и ограничения, связанные с эпидемией коронавируса», — сообщайтся на их сайте. В Чебоксарах возложение цветов к памятнику Ленина на площади Республики состоялось при участии первого секретаря Чувашского рескома КПРФ, депутата Госдумы Валентина Шурчанова.

17:45 22.04.2020 Флэшмоб #ЛенинЖив. kprf-chel.ru

17:47 22.04.2020 Общее фотографирование у памятника Ленину в Чебоксарах после возложения цветов 22 апреля 2020 года. Фото:kprf121.ru

17:50 22.04.2020 Чувашским коммунистам не помешали ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В медицинской маске только один. Фото: kprf121.ru

17:58 22.04.2020 Возложение цветов к памятнику Ленину в Заречном (Пензенская область) Фото: kprfpenza.ru

18:00 22.04.2020 22 апреля, в день 150-ти летнего юбилея со дня рождения Владимира Ленина, пензенские коммунисты отметили круглую дату возложением цветов к памятнику вождю мирового пролетариата в центре Пензы. Фото:kprfpenza.ru

18:02 22.04.2020 «Сегодня мы с гордостью отмечаем юбилей Владимира Ленина. Сложно переоценить его роль в истории нашей страны и мировой истории. Великий теоретик и организатор, его труды не теряют своей актуальности до сих пор. Владимир Ленин не побоялся взять ответственность за полуразрушенную царизмом страну, которая впоследствии под его руководством стала первым в мире социалистическим государством, которое было примером и ориентиром остальным державам», — отметил на возложении цветов 22 апреля первый секретарь Пензенского областного комитета КПРФ Георгий Камнев.

18:39 22.04.2020 В честь 150-летнего юбилея со дня рождения Владимира Ленина 22 апреля пензенские коммунисты возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата в Пензе. Подобные мероприятия прошли во многих районах области, в том числе в Заречном. Читайте также: Пензенские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину

18:59 22.04.2020 22 апреля, в день 150 летия со дня рождения вождя мирового пролетариата, государственного политического деятеля, основателя коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина коммунисты Калуги собрались у памятника Ленину в одноименном сквере. Читайте также: Калужские коммунисты отметили 150-летие Владимира Ленина

19:10 22.04.2020 Коммунисты и комсомольцы Марий Эл 22 апреля, «несмотря на действующие противоэпидемические мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией», возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину в честь его 150-летия. Читайте также: Коммунисты Марий Эл отметили 150-летний юбилей Ленина

19:11 22.04.2020 Коммунисты и комсомольцы Марий Эл у памятника Владимиру Ленину в Йошкар-Оле. Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

19:27 22.04.2020 Цветы у памятника Ленину в Екатеринбурге. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

22:01 22.04.2020 Коммунисты Казани планировали отметить 150-летний юбилей Владимира Ленина возложением цветов к его памятнику. Однако мероприятие прервали сотрудники полиции. Читайте подробнее: В Казани полиция помешала возложить цветы к памятнику Ленину

07:00 23.04.2020 В Челябинской области широко отметили 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Коммунисты, члены Ленинского Союза молодёжи, советские офицеры, а также члены организации «Надежда России» возложили цветы к памятникам вождю мирового пролетариата в разных территориях региона, сообщает обком КПРФ. Об этом: К памятникам Ленину в Челябинской области возложили цветы

07:01 23.04.2020 В день юбилея Ленина первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров вручил партийные билеты вновь вступившим членам партии. «Несмотря на пандемию, партийная жизнь продолжается!» — сообщает пресс-служба обкома партии.

07:27 23.04.2020 В Ульяновской области стал известен первый обладатель премии имени Ленина, размер которой составляет 1 млн рублей. Читайте также: В Ульяновской области выбрали первого лауреата ленинской премии

07:42 23.04.2020 Алтайский край. Рубцовск. 22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения человека, который раз и навсегда изменил ход мировой истории. К Ленину можно относиться по-разному — положительно или отрицательно, с восхищением или ненавистью. Но отрицать влияние его личности на события, произошедшие в 20 веке, глупо. И памятник должен выглядеть достойно. Тем более, он — одна из достопримечательностей нашего города. Об этом пишет газета «Местное время»: Совсем скоро на центральной городской площади начнутся работы по реставрации постамента памятника В.И. Ленину — восстановление гранитных облицовочных плит вступило в завершающую стадию. Состояние постамента памятника вождю мирового пролетариата давно внушало опасение, а осенью 2019 года стало критическим и очень опасным. Гранитные облицовочные плиты могли обрушиться в любой момент. Поэтому было принято решение их демонтировать и отправить на хранение до весны, когда будет окончательно определено — реставрировать или менять на новые, облегченные плиты из современного материала. Накануне, была достигнута договоренность с Колыванским камнерезным заводом, туда и отправились 14 демонтированных в октябре 2020 года плит на реставрационно-восстановительные работы.

07:49 23.04.2020 В Ульяновской области открылся второй международный форум историков, философов и публицистов «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX — начале XXI веков». Он посвящён 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Читайте также: В Ульяновской области открылся онлайн-форум историков

08:07 23.04.2020 В Пермском крае в условиях режима самоизоляции в честь 150-летия со дня рождения В. И. Ленина во многих городах у памятников вождю пролетариата появились живые цветы, а в окнах и на балконах домов — красные флаги, сообщает краевое отделение КПРФ. Пермские коммунисты объявили об акции «Красный флаг» и призвали население присоединиться к ней. Пермяки поддержали инициативу, в соцсетях жители публиковали фото с хештегами #ЛЕНИН150ЛЕТ #LENINLIVES #ЛЕНИНЖИВ #КПРФ #Ленин #22апреля #Флешмоб #Пермь #ПермскийКрай #Пермский_край. Отделение партии считает, что достойно встретило знаменательную дату — 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Об этом: В день рождения Ленина в Прикамье прошла акция «Красный флаг»

08:10 23.04.2020 В Оренбурге коммунисты получили предупреждение от полиции за возложение цветов к памятнику В. И. Ленину и нарушение режима самоизоляции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин. «Мы возложили цветы к нескольким памятникам. На площади Ленина собралось примерно полтора десятка человек. Причем организовано пришли три-четыре человека, а остальные — спонтанно. Мы не просили приходить наоборот, призывали максимально не участвовать», — подчеркнул коммунист. Предупреждения получены уже после проведения мероприятий. По словам Амелина, полиция пришла в офис отделения партии и вручила предписания, адресованные ему и второму секретарю обкома КПРФ Владиславу Рябову. Подробности в материале: В Оренбурге КПРФ получила предупреждение за цветы у памятника Ленину

08:12 23.04.2020 В Оренбурге 22 апреля коммунисты в честь 150-летия со дня рождения В. И. Ленина возложили цветы к пустому постаменту, который обнесен забором, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин. На забор приклеили фото вождя пролетариата, а рядом положили цветы. «Дата всё-таки серьёзная», — сказал лидер оренбургских коммунистов. Читайте также: В Оренбурге в день рождения Ленина цветы несли к обезглавленному постаменту

08:51 23.04.2020 В Саянске (Иркутская область) по случаю 150-летия со дня рождения открыли памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. По мнению мэра города Олега Боровского, монумент нужен горожанам. «Это символ основания города. Сейчас говорят, Ленин — личность противоречивая, ничего противоречивого в этом не вижу. Это человек, перевернувший мир, создавший новую структуру государства», — пояснил мэр, слова которого цитирует официальный сайт мэрии. На фото мэрии Саянска — памятник Ленину. Подробности в материале: Саянск удивляет всю страну: в Приангарье открыли памятник Ленину

08:59 23.04.2020 В Курганской области у памятников Владимиру Ленину 22 апреля появились живые цветы. Таким образом в регионе отпраздновали 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата. Подробности в материале: Коммунисты Зауралья возложили цветы к памятникам Ленину

10:11 23.04.2020 В Ишиме Тюменской области возложили красные розы к памятнику Ленину. Об этом: В тюменском Ишиме возложили цветы к памятнику Ленину

10:20 23.04.2020 В Тюменской области вывесили красные флаги в честь юбилея Владимира Ильича Ленина. Читайте также: Тюменцы вывесили красные флаги в день рождения Ленина

10:49 23.04.2020 Памятник Ленину в центре Екатеринбурга вновь подвергся нападению вандалов. Об этом сообщает городской комитет в защиту исторического достоинства. Ранее радикальные активисты прямо в 150-летие со дня рождения Владимира Ленина разрушили цветочные композиции у памятника и выбросили их на свалку. Позже другие горожане возложили новые цветы, узнав об инциденте. Однако вандалы вновь взялись за старое, брезгуя всеми нормами морали, — пришли и вновь разломали цветы. Теперь — под покровом ночи. Читайте подробнее: Под покровом ночи: вандалы вновь атаковали памятник Ленину в Екатеринбурге

12:36 23.04.2020 Мавзолей Ленина. Григорий Фадеев ИА Красная Весна

12:41 23.04.2020 В Татарии первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов госпитализирован в стационар в связи с подтверждением заражения коронавирусной инфекцией. Накануне он принимал участие в возложении цветов к памятнику Владимира Ленина в честь его 150-летия. Читайте подробнее: У лидера коммунистов Татарии после митинга выявили коронавирус

15:13 23.04.2020 Игорь Грабарь. Владимир Ленин в парке. 1930-е

15:28 23.04.2020 Уральский блогер и общественник Сергей Колясников подал в прокуратуру заявление на вандалов, разломавших цветы у памятника Ленину в Екатеринбурге. Об этом блогер сообщил на своих страницах в соцсетях. Ранее активисты несколько раз разрушали цветочную композицию у памятника Ленину, которую оставляли жители города в память о советском вожде. Деятель, совершивший этот поступок, снял себя на видео и выставил его в социальной сети «ВКонтакте». "По данному факту прошу провести проверку на предмет возможных нарушений статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об итогах проверки прошу сообщить в установленный законом срок», — написал Колясников. Читайте подробнее: На активистов, атаковавших памятник Ленину на Урале, заявили в прокуратуру

17:40 23.04.2020 От активистов, атаковавших памятник Ленину в Екатеринбурге, потребовали извинений. Об этом заявили в городском комитете в защиту исторического достоинства. Ранее радикалы разломали цветы, возложенные у памятника советскому вождю. Возможно, вандалы и не ожидали, что об их поступке станет известно широким массам. Виновники уже удалили с своих страниц все видеозаписи об инциденте, которыми ещё недавно хвалились. Простые граждане со всей страны написали множество гневных комментариев в адрес радикалов. «Ребята, этого мало. Мы не услышали извинений», — говорят члены исторического комитета. Читайте подробнее: От «православных вандалов» в Екатеринбурге потребовали извинений

18:51 23.04.2020 Разбросанные вандалами цветы у памятника Ленину в Екатеринбурге. © Комитет в защиту исторического достоинства