Чита, 22 апреля, 2020, 07:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где уже выявили 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, разворачивают шесть моностационаров для заразившихсяSARS-CoV2. Как сообщает сегодня, 22 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, расположены они в Чите, Нерчинском, Чернышевском, Борзинском, Петровск-Забайкальском, а также Могойтуйском районах.

Правительство Забайкальского края Моностационары для заражённых SARS-CoV2 в Забайкалье

«Медицинские учреждения оснастят всем необходимым, они будут носить статус межрайонных. На базе Могойтуйской центральной районной больницы (ЦРБ) подходят к завершению основные технические работы — подготовлен коечный фонд в инфекционном отделении, оборудуются изоляторы, завершён монтаж централизованной разводки кислорода», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава края Сергея Лукьянова, на сегодняшний день в Могойтуе моностационар ускоренными темпами готовится к открытию. «Ключевые лекарственные препараты, необходимые для лечения больных COVID-19 имеются в наличии, продолжается приобретение всего необходимого», — отметил он.

Всего в регионе будет подготовлено 530 коек для коронавирусных пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал одним из немногих российских регионов, где в начале 2020 года был выявлен первый заражённый коронавирусом. Им оказался гражданин Китая. Его заболевание протекало легко и уже через две недели он был выписан из стационара в Чите.

После этого в крае долгое время не регистрировали новых случаев заражения. К настоящему дню известно, что заболевание новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах.