Новокузнецк, Кемеровская область, 22 апреля, 2020, 06:50 — ИА Регнум. Новокузнецкая городская клиническая больница №29 приобрела специальный защитный бокс для транспортировки пациентов с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Kuzdrav.ru Специальный защитный бокс

Напомним, больница принимает пациентов с коронавирусом со всего юга Кемеровской области.

В региональном минздраве уточнили, что стоимость бокса «BIO-BAG EBV-30» чешского производства — более полумиллиона рублей. Он приобретён на собственные средства медицинской организации. Бокс протестирован и готов к использованию.