В Костроме разрешат работать парикмахерам — в масках и на расстоянии
Кострома, 21 апреля, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Индустрия красоты в Костромской области сможет продолжить работу при соблюдении санитарных норм безопасности. Об этом 21 апреля журналистам сообщил глава региона Сергей Ситников. В частности, возобновить прием клиентов смогут парикмахерские и салоны красоты.
В ближайшие два дня Управление Роспотребнадзора по Костромской области определит требования и ограничительные меры для сферы красоты. Ожидается, что первые парикмахерские в регионе смогут открыться в пятницу, 24 апреля.
Также Ситников отметил, что в регионе работу смогут продолжить отдельно стоящие магазины, реализующие непродовольственные товары, не требующие примерки. Главное условие — небольшая площадь торговых точек. «Добро» на продажу оборудования в ближайшее время получат и салоны сотовой связи.