Кострома, 21 апреля, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Индустрия красоты в Костромской области сможет продолжить работу при соблюдении санитарных норм безопасности. Об этом 21 апреля журналистам сообщил глава региона Сергей Ситников. В частности, возобновить прием клиентов смогут парикмахерские и салоны красоты.

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«В условиях запрета мастера продолжают работу на дому. По мнению главного санитарного врача, это большая опасность, чем оказание услуги на стационарном объекте, где есть необходимое расстояние между креслами, где производится дезинфекция, а люди находятся в масках. Мы считаем, что из двух бед лучше выбрать беду, где меньше риска», — сказал губернатор.

В ближайшие два дня Управление Роспотребнадзора по Костромской области определит требования и ограничительные меры для сферы красоты. Ожидается, что первые парикмахерские в регионе смогут открыться в пятницу, 24 апреля.

Также Ситников отметил, что в регионе работу смогут продолжить отдельно стоящие магазины, реализующие непродовольственные товары, не требующие примерки. Главное условие — небольшая площадь торговых точек. «Добро» на продажу оборудования в ближайшее время получат и салоны сотовой связи.