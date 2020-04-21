Кострома, 21 апреля, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Костромским предпринимателям предоставят отсрочку и 50% «скидку» по аренде. Об этом со ссылкой на распоряжение администрации Костромской области от 21 апреля, подписанное губернатором Сергеем Ситниковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Озвученные меры поддержки касаются уплаты аренды исключительно за использование госимущества.

Наталья Диева ИА REGNUM

Согласно документу, бизнесмены, приостановившие работу в связи с введением в регионе режима повышенной готовности, смогут рассчитывать на отсрочку по аренде государственной недвижимости за апрель, май и июнь 2020 года. Правда, в дальнейшем заплатить по договору все же придется — равными частями до конца года. Также арендаторы могут претендовать на 50% «скидку» по аренде на время простоя. Кроме этого, в регионе введен временный запрет на взыскание с предпринимателей штрафов или пеней в судебном порядке.

По мнению председателя совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Дмитрия Аббакумова, предложенные меры поддержки способны оказать бизнесу ощутимую помощь.

«Это первые абсолютно действенные меры, выраженные в деньгах, которыми сможет воспользоваться бизнес. Что делать арендаторам имущества, не относящегося к государственному и муниципальному? Я сам являюсь арендатором и государственного и негосударственного имущества по бизнесу. В большинстве случаев арендодатели идут навстречу бизнесменам, которые находятся в простое. По моим сведениям, предпринимателям дают скидки в 50−70% вплоть до полного освобождения от уплаты. Конечно, есть случаи, когда люди не идут на уступки. В основном это небольшие арендодатели, у которых один объект — человек сдает здание под офисы, это его единственный доход, и он начинает требовать всё. Также среди отказывающих есть очень крупные структуры. Но заставлять платить «стоящий» бизнес за всё, по-моему, — мародёрство».

Помощь, предоставленная предпринимателям на федеральном уровне, часто не доходит до адресатов. Так, костромским предпринимателям одобрили не больше 10 зарплатных кредитов под 0%.

«Часть федеральных мер поддержки «виснет» в бюрократических согласованиях. К примеру, на прошлой неделе местные предприниматели не могли получить зарплатные кредиты под 0%, хотя решение было озвучено еще две недели назад. Сейчас ситуация улучшается, но медленно. Я знаю о том, что за весь период предпринимателям Костромской области было одобрено порядка 10 таких кредитов. Это на весь объем», — сказал Аббакумов.

Отметим, по информации Костромской областной думы в ближайшее время в регионе утвердят перечень системообразующих предприятий, в список войдет около 50 позиций. Кроме того, составлен перечень из 267 предприятий, имеющих жизненно-важное значение для муниципалитетов. Им обещают предоставить преференции при уплате налогов. В зависимости от развития ситуации меры могут корректировать.