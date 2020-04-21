Ярославль, 21 апреля, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Сотрудники мэрии Ярославля приняли решение перечислить однодневную заработную плату на поддержку медиков. Об этом сообщил мэр Ярославля Владимир Волков в своих социальных сетях. Глава областного центра назвал данное решение инициативой своих подчиненных.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

«Сегодня, в День местного самоуправления, от сотрудников мэрии поступило предложение направить зарплату за сегодняшний день на приобретение средств индивидуальной защиты для наших медиков. С большим удовольствием поддерживаю эту инициативу. Я рад, что в нашем коллективе работают неравнодушные люди, тонко чувствующие потребности и чаяния людей», — заявил Владимир Волков.

Точная сумма перечисленных средств и объем закупаемых на эти деньги средств индивидуальной защиты пока неизвестен. Сам Владимир Волков, согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2018 году заработал 1 285 922 рубля. Соответственно, на тот момент его дневной доход (а не зарплата) составлял около 3,5 тысяч рублей.