Тамбов, 21 апреля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области запасы социально значимых продуктов питания составляют двух-трехмесячную норму потребления, а по отдельным видам товаров — до шести месяцев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Совещание прошло в формате видеоконференции

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проинформировал сегодня о ситуации в АПК региона на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. Совещание с руководителями регионов страны прошло в формате видеоконференции под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

Александр Никитин отметил, что ситуация с обеспечением социально значимой продукцией АПК и ценами на нее в Тамбовской области не вызывает опасений. Запасы продукции составляют двух-трех месячную норму потребления, а по отдельным видам товаров — до шести месяцев.

Предприятия агропромышленного комплекса работают в плановом режиме. Ежедневно проводится дезинфекция помещений, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

«В области отсутствуют риски закрытия предприятий АПК, — подчеркнул Александр Никитин. — Все необходимые мероприятия, включая выдачу больничных листов, медицинских книжек, осуществляются в срок и в необходимом объеме».

В Тамбовской области активными темпами идут весенние полевые работы. Уже посеяно 519 тыс. га яровых культур, что превышает 40% от запланированного. Сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, а также минеральными удобрениями на весь весенний сев. Состояние озимых зерновых оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Губернатор отметил, что в этом году, в связи со сложившейся ситуацией, в области прогнозируется небольшой дефицит сельскохозяйственных работников. В связи со снижением численности иностранных рабочих потребность будет закрываться за счет использования на сезонных работах жителей области, зарегистрированных в качестве безработных, а также студентов.

«Тамбовщина не подведет!» — заверил Александр Никитин.

В свою очередь, Джамбулат Хатуов отметил, что в Тамбовской области вся работа проводится под четким контролем руководства и пожелал региону дальнейших успехов.