Дзержинский район, Калужская область, 21 апреля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В Калужской области на территории охраняемой зоны парка культурного наследия «Усадьба Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII век» незаконно вырубили деревья на сумму более 1,9 млн рублей. О этом 21 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Установлено, что в период с ноября 2017 по ноябрь 2019 года неустановленное лицо, находясь в кварталах Кондровского участкового лесничества, незаконно осуществляло рубку леса. По данному факту сотрудниками полиции неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой как незаконные.

«В итоге по требованию прокуратуры Дзержинского района всё же было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса, расположенного в охранной зоне. Виновника ждёт максимальное наказание до семи лет лишения свободы», — сказала Искрина Лепёхина.