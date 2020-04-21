Обнинск, Калужская область, 21 апреля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. 15 тонн дезинфицирующих средств на хлорной основе передало 21 апреля предприятие SINTEC Lubricants из Обнинска в министерство здравоохранения Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Admoblkaluga.ru На обнинском предприятии SINTEC Lubricants.

Ежедневно с конвейера предприятия выходит в среднем 100 тысяч мелкой фасовки антисептика для рук и порядка 200 тонн дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и помещений. Растворы безвозмездно и на льготных условиях предоставляются муниципальным учреждениям и организациям социальной направленности.

«Отгрузка компанией большой партии дезинфицирующих средств особенно важна в данный период. Они будут использоваться для дезинфекции помещений медицинских организаций», — сказала начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения областного медицинского ведомства Татьяна Комягина.

Обнинское предприятие SINTEC Lubricants занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. В период пандемии новой коронавирусной инфекции на предприятии освоили выпуск двух видов дезинфекторов. В перспективе планируют также запустить лини по производству гелевых дезинфекторов.