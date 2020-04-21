Кострома, 21 апреля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Костромские военные химики разработали «самую совершенную» маску для защиты от коронавируса. Об этом сообщается в информационной программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

На протяжении нескольких недель специалисты военной академии РХБ защиты тестировали ткань для изготовления противочумных костюмов и масок для медиков. Главное внимание уделялось защитным характеристикам и устойчивости материала к многократной дезинфекции. Первая партия комплектов, пошитая компанией «Орбита», поступила в костромские больницы.

Также военным удалось найти ткань для масок, пропускающую наименьшее количество частиц инфекции. После того как химики доработают уникальные вкладыши для них, опытные образцы можно будет запускать в производство.

«Материал для маски в точности так же подбирался в результате испытаний. Она имеет наилучшие защитные характеристики, это самая совершенная маска», — сказал адъютант военной академии РХБ защиты Никита Данякин.

Противочумными костюмами, созданными в Костроме, заинтересовались в других регионах России. Известно, что предприятие «Орбита» сошьет 6 тысяч комплектов для медиков Астраханской области.