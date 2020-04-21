Кострома, 21 апреля, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Два учреждения соцзащиты в Костроме из-за коронавируса переходят на вахтовый режим работы. Об этом 21 апреля на встрече с журналистами сообщила заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина. Речь идет о Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов и Октябрьском геронтологическом центре, в которых содержатся 600 человек.

Наталья Диева ИА REGNUM

«На территории России есть вспышки коронавирусной инфекции в социальных учреждениях. В них содержатся граждане пожилого возраста, их болезнь протекает тяжело… Работники костромских интернатов — 50 человек — ушли в смены по 14 дней, чтобы минимизировать контакты и обеспечить безопасность проживающих. Они будут жить на территории интернатов», — сказала Ерёмина.

Ранее к схожему решению пришли медработники Окружной больницы города Костромы № 2, оборудованной для приема пациентов с COVID-19. Врачей и медсестер, лечащих пациентов с коронавирусом, поселили в отдельной комнате больницы.

17 апреля интернет-портал K1NEWS.RU упоминал о том, что 8 медиков районной больницы костромского поселка Кадый были отправлены на домашний карантин после того, как медучреждение посетил молодой человек, приехавший из Москвы. Результаты его анализов подтвердили коронавирус. В этот же день ГТРК «Кострома» сообщила о подтвержденной инфекции у чиновника городского Управления ЖКХ в Шарье. Административное здание, где работал мужчина, дезинфицировали. Всех, кто контактировал с заражённым, отправили домой.