Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 23 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 апреля: в 1943 году корабли Северного флота атаковали транспорт противника в Баренцевом море. В 1945 годуКрасная армия овладела одним из самых мощных опорных пунктов обороны немцев на Берлинском направлении, важнейшим узлом железных и шоссейных дорог — Франкфуртом на Одере.

«Пользуясь замешательством в лагере врага, наступающие в ночь на 23 апреля ворвались в город с севера и с юга и быстро расправились с остатками разбитого гарнизона. Немецкая крепость на Одере пала».

газета «Красная звезда»