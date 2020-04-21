Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса лишила Государственный Эрмитаж половины бюджета. Чтобы справиться с кризисной ситуацией, руководство музея обратилось за помощью к федеральным властям, а также продумывает новые источники дохода, например — платные онлайн-экскурсии. Об этом 21 апреля рассказал директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

По словам Михаила Пиотровского, еще до пандемии деятели культуры предложили внести в Конституцию России поправку, которая обязывает федеральные власти поддерживать и помогать учреждениям культуры. И, как отметил директор Эрмитажа, сейчас он понимает, что это было сделано не зря.

«Я не буду считать деньги, которые мы потеряли, но могу сказать, что речь идет о половине. Эти выпадающие доходы должны быть как-то компенсированы», — сказал Пиотровский.

Однако в музее рассчитывают не только на стороннюю поддержку, но и на свои силы. Так, Пиотровский надеется на получение Эрмитажем дохода от онлайн-экскурсий. Конечно, вопрос монетизации виртуальных экскурсий во время кризиса не рассматривается. Но после того как ситуация нормализуется, часть культурного продукта музея может показываться интернет-пользователям за деньги.

«Доходы выпадают, нам нужно искать новые источники, думаю, что онлайн-экскурсии будут платными, но не все. Пусть все смотрят пока бесплатно, а потом напишут, какие хотели бы посмотреть и за которые готовы заплатить», — пояснил директор музея.

Что касается работы Эрмитажа, то пока все силы сотрудников направлены на сохранение музейных ценностей и обеспечение безопасности как экспонатов, так и всех тех людей, кто продолжает нести службу в эпоху COVID-19. В первую очередь, речь идет о сотрудниках службы безопасности, которые ежедневно обходят помещения музея и обеспечивают их сохранность, а также присматривают за эрмитажными котами и кормят их.

В будущем, после того как ситуация с коронавирусом закончится, в музее планируют вернуться к прежнему ритму жизни. Все те выставки и экспозиции, которые готовились к открытию с начала текущего года, отложены на два-три месяца, но не отменены.

«Я думаю, что у нас изменится качество посетителей. После того как они посмотрели наши онлайн-экскурсии, они по-новому будут смотреть на наши экспозиции», — подчеркнул Михаил Пиотровский.

Также он указал, что возвращаться к привычному ритму музей будет постепенно, а то, как он будет жить в будущем, станет понятно через месяц после открытия. Что касается иностранных туристов, то они вернутся в стены музея не раньше конца 2020 года.