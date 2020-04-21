Ярославль, 21 апреля, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Группа депутатов Ярославской областной думы обратилась к председателю правительства региона Дмитрию Степаненко с просьбой разработать план снятия ограничений в связи с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы письма.

Санаторий «Ясные зори»

Суть обращений в том, что никто не знает, сколько продлятся запретительные меры. В этих условиях невозможно планировать бизнес. Проще его закрыть, что повлечет за собой значительные выпадающие доходы бюджета. Авторы письма назвали эту проблему «ключевым вызовом», стоящим перед правительством области.

«Считаем, что для перезапуска экономики в настоящее время требуется разработка прогнозного поэтапного плана ввода приостановленных предприятий и организаций в работу с доведением этой информации до населения. Руководители приостановленных предприятий и организаций должны получить от Правительства области инструмент для формирования собственных финансовых планов, для сохранения максимально возможной занятости населения и работоспособности субъектов экономической деятельности», — говорится в обращении.

Депутаты привели и свой проект снятия ограничительных мер. В частности, предлагается с 27 апреля открыть закрытые магазины при условии соблюдении мер безопасности; гостиницы, санатории и дома отдыха — с 1 июня с загрузкой не более 50%; работу ресторанов, кинотеатров, игровых центров — начать с 15 мая с загрузкой не более 50% или 50 человек. Ряд ограничений, напротив, авторы письма предлагают продлить на разные сроки.

При этом депутаты говорят, что важны не конкретные сроки открытия тех или иных объектов, а понимание плана действий исполнительной власти, который поможет спрогнозировать доходы и расходы, без чего выжить бизнес не сможет.

Письмо подписали депутаты Василий Бобков, Илья Тедеев, Павел Исаев и Юрий Павлов.