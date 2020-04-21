Ярославские депутаты предложили открыть магазины, кинотеатры и санатории
Ярославль, 21 апреля, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Группа депутатов Ярославской областной думы обратилась к председателю правительства региона Дмитрию Степаненко с просьбой разработать план снятия ограничений в связи с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы письма.
Суть обращений в том, что никто не знает, сколько продлятся запретительные меры. В этих условиях невозможно планировать бизнес. Проще его закрыть, что повлечет за собой значительные выпадающие доходы бюджета. Авторы письма назвали эту проблему «ключевым вызовом», стоящим перед правительством области.
Депутаты привели и свой проект снятия ограничительных мер. В частности, предлагается с 27 апреля открыть закрытые магазины при условии соблюдении мер безопасности; гостиницы, санатории и дома отдыха — с 1 июня с загрузкой не более 50%; работу ресторанов, кинотеатров, игровых центров — начать с 15 мая с загрузкой не более 50% или 50 человек. Ряд ограничений, напротив, авторы письма предлагают продлить на разные сроки.
При этом депутаты говорят, что важны не конкретные сроки открытия тех или иных объектов, а понимание плана действий исполнительной власти, который поможет спрогнозировать доходы и расходы, без чего выжить бизнес не сможет.
Письмо подписали депутаты Василий Бобков, Илья Тедеев, Павел Исаев и Юрий Павлов.