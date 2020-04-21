Кремёнки, Калужская область, 21 апреля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В начале мая к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в военно-историческом музее «Кремёнки» откроют новую экспозицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Admoblkaluga.ru В военно-историческом музее «Кремёнки» откроют новую экспозицию,

На основе подлинных архивных материалов в музее изготовлена объемная инсталляция «Командный пункт 49 армии», размещавшийся в деревенской избе. Музейщиками создан ландшафтный макет «непокоренного рубежа», за который гитлеровские войска не прошли. В экспозиции будут выставлены ростовые манекены в обмундировании красноармейцев и фашистских захватчиках, принимавших участие в кровопролитных боях. На световых панелях разместятся более 300 фронтовых фотографий сражавшихся. На трёх телевизионных экранах можно будет увидеть видеоролики, включающие перечень более 3,5 тыс. фамилий погибших красноармейцы и хронику боев.

Говоря о новом выставочном пространстве, министр культуры региона Павел Суслов сказал: «Обновление выставки прошло по просьбе ветеранов 49 Армии и их родственников. Новая экспозиция позволит посетителям максимально погрузиться в военную обстановку 1941 года».