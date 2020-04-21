Ижевск, 21 апреля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал первое бесконтактное соглашение с генеральным директором «Яндекс.Маркет» Максимом Гришаковым. В соответствии с документом в республике откроется первый контактный центр компании, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба главы Удмуртии Бесконтактное подписание соглашения

«Открытие контактного центра Яндекса позволит оперативно отвечать на вопросы клиентов маркетплейса Беру и Яндекс. Маркета, вопросы бизнеса, связанных с размещением на площадках и возможностях работы внутри», — отметил Бречалов.

В республике появится 450 новых рабочих мест, после двухнедельного обучения первые сотрудники смогут выйти на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, после режима нерабочих дней в России глава Удмуртиипринял решение о возобновлении работы ряда предприятий с 6 апреля. В частности, работают непрерывные производства и все исполнители гособоронзаказов, частные клиники, стоматологические клиники. Лизинговые компании, строительные магазины в сельских районах, в городах такие магазины могут работать в виде интернет-площадок с условием доставки. Также возобновили деятельность автосервисы и автомойки, магазины автозапчастей, включая шины, магазины с товарами для новорождённых, магазины для садоводства и огородничества, дежурные МФЦ с учетом достаточности для населения каждого муниципалитета, пункты выдачи онлайн-заказов и службы доставки, лесозаготовительные организации, организации в сфере строительства и малоэтажного строительства, бытовые услуги на дому.