Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Бывшие строительные площадки петербургской дамбы — «Котлин» и «Бронка» — перешли в собственность Петербурга. Об этом 21 апреля сообщили в городском комитете имущественных отношений. Теперь в акватории Финского залива может появиться туристическое, общественно-деловое пространство, а также крупный логистический и транспортный узел.

Dambaspb.ru Дамба в Финском заливе

Территории находились в федеральной собственности. Акты приема-передачи подписаны между комитетом имущественных отношений и Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Петербурге.

Теперь городу принадлежат все три бывшие строительные площадки Комплекса защитных сооружений, включая «Горскую». Власти Петербурга намереваются заняться комплексным освоением территорий.

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В 2019 году Смольный вел переговоры на эту тему с Минэкономразвития и Росимуществом. Теперь комитет начнет формировать здесь земельные участки, площадь приобретенных территорий составляет более 300 га в акватории Финского залива и Невской губы.

Напомним, на освободившейся от стройки площадке «Котлин» возможно создание общественно-делового пространства туристско-развлекательного характера, а также комплекса по развитию яхтенного туризма.

На площадке «Бронка» планируется строительство объектов логистического центра для действующего морского порта «Бронка», в частности, автомобильной развязки, автомобильной и железной дороги. Это создаст возможность для обработки негабаритных и тяжеловесных грузов на территории портового терминала.