Малоярославецкий район, Калужская область, 21 апреля, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Первый «Сад Памяти» в форме числа 75, посвящённый юбилею Победы, высадили на территории лесного фонда вблизи деревни Дурноклин Малоярославецкого района Калужской области. Было посажено 1500 сеянцев ели на площади гектара. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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Аллея будет видна с высоты птичьего полета. Подобные сады в ближайшее время появятся еще в восьми калужских районах вблизи городов воинской славы и воинской доблести.

«Для нас «Сад Памяти» — это не просто лесовосстановительная кампания, это место, которое призвано сохранить подвиг предков в веках. Каждое дерево — символ памяти и благодарности последующих поколений», — считает министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина.

В год 75-летия Великой Победы в России планируют высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.